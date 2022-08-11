Символ служения Отечеству: Нигматуллин поздравил татарстанцев с днем Военно-воздушных сил

День Военно-воздушных сил – это символ многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга. Во все времена авиация была и остается наиболее мобильным и маневренным видом Вооруженных Сил России, достойно обеспечивающая безопасность страны и защиту ее интересов на воздушных рубежах. Такие слова привел первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин в поздравлении татарстанцам.

«В летопись России вписаны героические подвиги военных летчиков, самоотверженный труд работников авиационной промышленности в годы Великой Отечественной войны. История военной авиации неотделима от героического прошлого нашей великой Родины.

Достойными наследниками и продолжателями лучших традиций российской армии сегодня являются военные летчики и штурманы, авиационные специалисты. Они с честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по защите национальной безопасности нашей страны, ее государственных интересов и борьбе с международным терроризмом.

Огромный вклад в развитие и совершенствование военной авиации Российской Федерации вносят многотысячные коллективы авиастроительных предприятий.

Поздравляю всех жителей нашей республики с Днем Военно-воздушных сил. Желаю благополучия, крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе и труде на благо России», – говорится в тексте поздравления.