Символ силы и движения: татарстанское «Динамо» празднует 100-летний юбилей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РТ отмечает 100-летний юбилей. Общество, которое было основано 29 января 1926 года, стало одной из первых региональных организаций «Динамо» в стране.

За сто лет своей истории динамовское движение в республике сыграло значительную роль в развитии физической культуры и спорта, подготовке профессиональных спортсменов и тренеров, а также в популяризации массового спорта.

Представители «Динамо» Татарстана неоднократно становились олимпийскими чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Общество активно занимается работой с молодежью, развитием спортивной инфраструктуры и поддержкой спортивных традиций, оставаясь одним из ключевых центров спортивной жизни региона.

В Казани пройдет торжество, приуроченное к круглой дате. Юбилейное мероприятие соберет руководство республики, представителей Всероссийского общества «Динамо», легендарных спортсменов и тренеров.

Праздник состоится в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала.

В официальной части примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр республики Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский, руководитель Администрации Раиса РТ и председатель «Динамо» РТ Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин.

На юбилей приглашены прославленные динамовцы Татарстана – олимпийские чемпионы, призеры Игр, заслуженные тренеры России, а также ведущие спортсмены и наставники разных лет. В Казань также приедут представители региональных организаций общества «Динамо» из ряда субъектов России, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

В рамках торжеств ветераны динамовского движения, спортсмены и тренеры будут отмечены государственными наградами Татарстана и юбилейными медалями «100 лет Обществу «Динамо» РТ». Само общество «Динамо» Республики Татарстан удостоено высшей региональной награды – ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В фойе театра будет работать выставка, подготовленная на основе фондов Музея истории «Динамо» Татарстана, где представят архивные материалы и экспонаты, отражающие основные этапы развития общества. Завершит официальную часть юбилейного вечера концерт народного артиста России Олега Газманова.