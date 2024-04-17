«Символ несокрушимой дружбы»: в Татарстане посадили сосну, переданную из Крыма

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Сабинском районе Татарстана состоялась посадка саженца крымской сосны. Вечнозеленое хвойное дерево станет символом несокрушимой дружбы двух республик, уверен глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

Делегация Крыма передала Татарстану саженец 18 марта в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе» на выставке-форуме «Россия». Дерево будет расти на территории Дендрологического сада им. Н.М. Минниханова в поселке Лесхоз. Здесь есть все условия для его роста и развития.

«Саженец крымской сосны был передан как символ нерушимой и несокрушимой дружбы, — сказал Кузюров. — Крымская сосна — вечнозеленое хвойное дерево, длительность ее жизни составляет 500-600 лет. Уверен, что и через 500 лет сотрудничество между регионами будет таким же тесным, а Россия останется сильным и единым государством».

В мероприятии принял участие глава Сабинского района Раис Минниханов.