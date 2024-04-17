Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Символ несокрушимой дружбы»: в Татарстане посадили сосну, переданную из Крыма
В Сабинском районе Татарстана состоялась посадка саженца крымской сосны. Вечнозеленое хвойное дерево станет символом несокрушимой дружбы двух республик, уверен глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.
Делегация Крыма передала Татарстану саженец 18 марта в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе» на выставке-форуме «Россия». Дерево будет расти на территории Дендрологического сада им. Н.М. Минниханова в поселке Лесхоз. Здесь есть все условия для его роста и развития.
«Саженец крымской сосны был передан как символ нерушимой и несокрушимой дружбы, — сказал Кузюров. — Крымская сосна — вечнозеленое хвойное дерево, длительность ее жизни составляет 500-600 лет. Уверен, что и через 500 лет сотрудничество между регионами будет таким же тесным, а Россия останется сильным и единым государством».
В мероприятии принял участие глава Сабинского района Раис Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»