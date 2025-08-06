«Символ нашего единства»: фестиваль добрососедства «Наш двор» собрал черемшанцев

Сегодня в районном Доме культуры в Черемшане состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор», собравший сотни жителей со всего района. Праздничная атмосфера, теплое общение и признание заслуг активных жителей – так черемшанцы подвели итоги масштабной республиканской программы благоустройства, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Фестиваль стал не просто праздничным мероприятием, а итогом большой совместной работы властей и жителей. За несколько лет в районе удалось благоустроить 30 дворов многоквартирных домов, и в прошлом году программа успешно завершилась.

«В 2024 году в нашем районе отремонтированы оставшиеся 12 дворов, программа была завершена, – сообщил секретарь Черемшанского отделения партии «Единая Россия» Рамиль Айбатов. – Одним из главных направлений нашей деятельности остается повышение качества жизни черемшанцев. Благодаря совместной работе местных жителей, муниципалитетов и поддержке руководства республики мы добиваемся заметных результатов».

Эту мысль продолжил представитель республиканского актива Рустам Нуриахметов, отметив значимость происходящих перемен.

«Рядом с домом у людей появились современные площадки, удобные зоны отдыха. Это напрямую коснулось почти каждого второго татарстанца. Патриотизм начинается здесь – в районном Доме культуры, в общении, в создании комфортной среды. Такие мероприятия, как фестиваль добрососедства, проект «Лето в Татарстане», – символ нашего единства, нашей новой качественной жизни».

Особое внимание в выступлениях гостей было уделено системным преобразованиям в республике. Член штаба общественной поддержки Эльмира Газизова рассказала о результатах ключевых инициатив Рустама Минниханова.

«Основой повышения качества жизни является развитие социальной инфраструктуры. За десять лет в республике построено и капитально отремонтировано 1,5 тысячи медицинских объектов, внедрен метод расширенного неонатального скрининга, который в 2024 году позволил обследовать 98,5% новорожденных. Это способствовало раннему выявлению заболеваний и снижению младенческой смертности. Особое внимание – первичному звену: построено 779 фельдшерско-акушерских пунктов. Развивается и система образования – только за последние пять лет построено 48 школ и 59 детских садов. Все это – залог благополучия, комфорта и стабильности в жизни каждого жителя», - отметила она.

Кульминацией фестиваля стала торжественная церемония вручения благодарственных писем от имени Рустама Минниханова жителям, активно участвовавшим в программе «Наш двор». Среди награжденных – Надежда Владимирова, Рузалия Гилязова, Зинаида Григорьева, Фанис Зиганшин, Миннегуль Исламова, Валентина Кириллова, Аклима Садыкова, Марьям Салахова, Валентина Сапожникова, Ильдус Шайхутдинов и другие.

«В этом доме я живу с 1979 года. Руководство республики и района сделало очень многое по благоустройству дворов, но многое зависит и от жильцов. Эта программа подтолкнула нас к действиям: мы сами участвовали в обсуждении проекта, проводили собрания, согласовывали решения. В ходе работ учли наши пожелания», – рассказала Валентина Сапожникова.

«Сегодня наш двор не узнать. Появился асфальт, сделали отмостку вокруг дома, установили скамейки, урны – все отлично, нам очень нравится», – поделился впечатлениями житель дома № 40 по улице Советской Ильдус Шайхутдинов.

Праздник завершился ярким культурным событием – артисты Нижнекамского драматического театра им. Туфана Миннуллина представили музыкальную комедию «Свахи». Спектакль прошел в рамках проекта «Лето в Татарстане» и стал отличным завершающим аккордом фестивального дня.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), также подали документы для регистрации Руслан Юсупов (ЛДПР), и Хафиз Миргалимов (КПРФ).

Материал подготовлен при участии Марата Гумерова.