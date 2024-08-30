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«Символ национального единства»: Мирзаев поздравил Минниханова с Днем Республики
Хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем Республики Татарстан.
В своей поздравительной телеграмме, копию которой «Татар-информу» передала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, он отметил, что 30 августа символизирует национальное единство, свободу и независимость Татарстана.
«Этот день напоминает об общей ответственности всех граждан за настоящее и будущее Татарстана, экономическое благополучие городов и районов, социальную стабильность республики», - пишет Мирзаев.
Он также выразил уверенность в том, что традиционно дружественные отношения между Татарстаном и Ташкентской областью будут и дальше способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в самых разных областях.
В завершении Мирзаев пожелал Минниханову крепкого здоровья и благополучия, а жителям Татарстана – мира и процветания.
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