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Общество 30 августа 2024 12:32

«Символ национального единства»: Мирзаев поздравил Минниханова с Днем Республики

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Хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем Республики Татарстан.

В своей поздравительной телеграмме, копию которой «Татар-информу» передала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, он отметил, что 30 августа символизирует национальное единство, свободу и независимость Татарстана.

«Этот день напоминает об общей ответственности всех граждан за настоящее и будущее Татарстана, экономическое благополучие городов и районов, социальную стабильность республики», - пишет Мирзаев.

Он также выразил уверенность в том, что традиционно дружественные отношения между Татарстаном и Ташкентской областью будут и дальше способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в самых разных областях.

В завершении Мирзаев пожелал Минниханову крепкого здоровья и благополучия, а жителям Татарстана – мира и процветания.

#день республики #поздравление
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