Символ Казани как Молодежной столицы ОИС отправят в турне по городам Татарстана

Официальное признание Казани в качестве Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества состоится 15 марта в Москве. Представителям города передадут золотой ключ, который привезут в столицу Татарстана, после чего он отправится в турне по другим городам республики. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Ключ будет присутствовать на каждом мероприятии, запланированном по линии Молодежной столицы стран ОИС, а также отправится в турне по городам Татарстана», — пояснил собеседник агентства.

В церемонии «инаугурации» Казани как Молодежной столицы стран ОИС предполагается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На ней представители Бангладеш передадут Казани золотой ключ — символ соответствующего статуса.