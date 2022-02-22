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Ру Тат
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Общество
22 февраля 2022  16:37
Арсений Каримов

Символ Казани как Молодежной столицы ОИС отправят в турне по городам Татарстана

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Официальное признание Казани в качестве Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества состоится 15 марта в Москве. Представителям города передадут золотой ключ, который привезут в столицу Татарстана, после чего он отправится в турне по другим городам республики. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Ключ будет присутствовать на каждом мероприятии, запланированном по линии Молодежной столицы стран ОИС, а также отправится в турне по городам Татарстана», — пояснил собеседник агентства.

В церемонии «инаугурации» Казани как Молодежной столицы стран ОИС предполагается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На ней представители Бангладеш передадут Казани золотой ключ — символ соответствующего статуса.

#тимур сулейманов #страны оис
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