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Общество 6 сентября 2026 23:32

Символ Игр кочевников передали Татарстану

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Символ Игр кочевников, которые пройдут в 2028 году в Казани, передали Татарстану. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в нашей республике!! Символ Игр передали России, Татарстану», – написал Минниханов в своём канале в МАКСе.

Также Раис пригласил всех желающих посетить Игры кочевников в Казани.

«Рахим итегез! ("Добро пожаловать! ")» – добавил он.

Ранее о готовности Казани принять следующие Игры кочевников заявлял Президент РФ Владимир Путин.

#всемирные игры кочевников #Рустам Минниханов
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