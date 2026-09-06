Символ Игр кочевников передали Татарстану

Символ Игр кочевников, которые пройдут в 2028 году в Казани, передали Татарстану. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в нашей республике!! Символ Игр передали России, Татарстану», – написал Минниханов в своём канале в МАКСе.

Также Раис пригласил всех желающих посетить Игры кочевников в Казани.

«Рахим итегез! ("Добро пожаловать! ")» – добавил он.

Ранее о готовности Казани принять следующие Игры кочевников заявлял Президент РФ Владимир Путин.