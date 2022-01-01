Кошачье пронырство, ум и нежность: чего ждать от года Тигра?

Предстоящий год по восточному календарю – год Тигра. Какой характер присущ этим грациозным и опасным животным, рассказал ИА «Татар-информ» дрессировщик тигров Ростислав Гаврылив.

В цирковом номере Ростислава Гаврылива Big Cat Show шесть тигров и один лев Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Тигры боятся резкого шума и больших предметов, если раньше никогда их не видели»

В цирковом номере молодого дрессировщика Ростислава Гаврылива Big Cat Show участвуют шесть тигров (два рыжих и два бенгальских, два белых) и один лев. Причем тигрица Магда – уроженка Казани: она появилась на свет в местном зоопарке в 2013 году, а в 2020-м во время гастролей в столице Татарстана родила здесь котят. Дрессировщик называет ее самым интеллектуальным тигром, которого он когда-либо видел.

«Магда очень умная, самый интеллектуальный тигр из тех, которых я видел. Любые задачи, которые ставлю перед ней в дрессуре, она запоминает – такое ощущение, будто она это делала, ей это не составляет труда. Я ее больше очеловечиваю. Мне кажется, что у нее взгляд иной, осмысленный», – рассказал Ростислав Гаврылив.

Тигры иногда ревнуют внимание дрессировщика друг к другу или обижаются, если он недодал кусочек мяса Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Семейство рыжих тигров, а это папа, мама, дочь и сын, живут в одном вольере. Потомство Магды пока считается котятами, взрослыми они становятся после двух лет. Тигры семейства не ссорятся, но, признается дрессировщик, иногда ревнуют его внимание друг к другу или обижаются, если недодал кусочек мяса.

Интеллект взрослого тигра – как интеллект трехлетнего ребенка, разве что они только не разговаривают, отметил собеседник. Как дети или домашние котята, молодые тигры так же шалят, устраивают игры между собой – например, забавляются с кеглями от боулинга, отбирают их друг у друга. Полосатые кошки боятся резкого шума и больших предметов, если раньше никогда их не видели, – например, ширмы на колесах.

Бывает, на публике тигр ведет себя совершенно иначе даже при отлично отрепетированном номере, и никак нельзя это перебороть Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Особенно в молодом возрасте тигры запоминают негативные эмоции (испуг какого-то предмета) и потом всю жизнь боятся этого предмета, начинают нервничать при виде его. Понять, будет ли тигренок артистом, можно месяца за три, но бывает, на публике он ведет себя совершенно иначе даже при отлично отрепетированном номере, и никак нельзя это перебороть. Каждый тигр проявляет свой особенный характер, свой личный интерес. Нет такого, что они, как на заводе, все одинаковые. Мне кажется, что мои тигры живут с улыбкой по жизни, с интересом», – пояснил Ростислав Гаврылив.

«Мы все думаем, что они убийцы, но они бывают трусливыми, любвеобильными, нежными»

Руководитель аттракциона подчеркнул, что тигры – животные нежные, хотя и хищники. У каждого свой характер, но их объединяет любовь к своему старшему – дрессировщику. Каждое животное проявляет свою любовь по-своему – кто-то аккуратно лижет щеки, кладет голову на плечи, а кто-то изо всех сил проводит своим шершавым языком по лицу дрессировщика до красных ссадин.

Тигры – животные нежные, хотя и хищники. У каждого свой характер, но их объединяет любовь к своему старшему – дрессировщику Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы все думаем, что они убийцы и у них одно на уме, но они бывают трусливыми, любвеобильными, нежными. Любовь и уважение ко мне общие для всех них, и мы все даже не коллектив, а семья. И хотя, конечно, чтобы ладить с тигром, должен быть стержень, характер, но далеко не уедешь, если будешь только строгим. И я к каждому из тигров отношусь уважительно и требую такого же уважения к себе. Старший в нашей семье – я. Льву если главенство доверишь – он там такое устроит…» – пояснил артист цирка.

У тигров, как и у человека, каждый день разное настроение. И если они не в духе, способов развеять тоску нет. Лучше быть чутким к настроению полосатой кошки и выждать время, посоветовал Ростислав Гаврылив.

«Старший в нашей семье – я. Льву если главенство доверишь – он там такое устроит…» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Иногда к тигрице подойдешь, она голову на плечо положит и фырчит, а бывает, что отталкивает тебя. Тогда стараешься не нарушать ее личные границы, адаптироваться к ситуации. Тигры могут дать понять, что они не в настроении, таким образом, что потом и спрашивать не захочется», – признается он.

Тигры любят принимать ванну и не прочь обхитрить дрессировщика

Кошачьи пронырство и сообразительность присущи и большим рыжим кошкам, поэтому они нередко пытаются обхитрить, подловить дрессировщика – пойти в обход препятствия на тренировке или подлезть под него. Важно опять-таки быть наблюдательным и шустрым, чтобы не проиграть психологический бой с хищниками.

А еще тигры, оказывается, обожают воду в отличие от львов и с удовольствием летом принимают ванну. Зимой их стараются не купать – вдруг потом продует.

А вот чего не любят тигры, так это когда их берут за лапы – впрочем, как и обычные домашние усатые, отметил Ростислав Гаврылив. Сразу ее отдергивают и не расслабляют. А еще им не понравится нежность в форме даже легкого покусывания их ушей.

«Однажды на фотосессии тигрица прикусывала мне руку, играя. Я решил тогда прикусить ей ухо, она вздрогнула, прыгнула от неожиданности. Я понял, что так делать не стоит», – поделился наблюдением дрессировщик.

«Вести себя нужно аккуратно, обдуманно, не лезть на рожон, всегда быть на шаг впереди и не забывать дарить любовь, нежность, положительные эмоции» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Разнообразный рацион – одно из условий комфортной и здоровой жизни тигра, который в день съедает от 6 до 8 кг говядины с добавками комплекса витаминов – проросшей пшеницы, подсолнечного масла, морской капусты, тертой моркови, куриного яйца. Обязательная составляющая – мясо на косточке, чтобы почистили зубы. Бывают отдельные куриные дни. Так что не забывайте в год Тигра разнообразить свой стол, заботясь о балансе белков и витаминов, разнообразии блюд.

«Дрессируя тигров, готовя к выходу на публику, мы показываем, что люди пришли с добром. Наша задача – объяснить им, что человек не угроза. Предстоящий год тигра, я уверен, будет энергетически мощным, целеустремленным. Если человек поставит себе какие-то цели, они обязательно в этом году будут достигнуты. Но вести себя нужно аккуратно, обдуманно, не лезть на рожон, всегда быть на шаг впереди и не забывать дарить любовь, нежность, положительные эмоции», – напутствовал дрессировщик Ростислав Гаврылив.

Два тигра, которые жили раньше в Казанском зоопарке, – Иман и Ромашка – состарились и умерли Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Своих тигров сейчас в Казани нет, только гастролирующие. Пара Иман и Ромашка, которые жили в Казанском зоопарке, состарилась, Ромашки не стало в прошлом году, Имана еще раньше. В новую часть зоопарка «Река Замбези» тигров завозить не планируется – поскольку они не африканские животные. А вот в исторической части зоопарка тигры когда-нибудь снова будут, но только после реконструкции, сроки которой пока не определены.

Год Тигра, строго следуя восточному календарю, начнется не с 1 января, а с 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. Есть время подготовиться к приходу большой нежной и хитрой кошки, для начала понаблюдав за ее повадками в гастролирующем цирковом семействе тигрицы-казаночки Магды.