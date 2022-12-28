«Символ единения и мира»: Фарид Мухаметшин побывал в Доме дружбы народов Нижнекамска

В рамках рабочей поездки в Нижнекамск Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил местный Дом дружбы народов. В сопровождении мэра Нижнекамска Рамиля Муллина и министра культура РТ Ирады Аюповой глава республиканского парламента осмотрел здание и оценил деятельность учреждения.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Мы не без гордости говорим о том, что Татарстан — это многонациональная республика. Дом дружбы народов — это символ единения и мира, место сохранения, возрождения и развития духовного наследия представителей различных национальностей. Это очень дорогого стоит. В республике проживают представители свыше 173 национальностей. Своим примером Татарстан показывает, как жить с народами, как в согласии сохранить лучшие традиции народов республики — кухню, одежду и обычаи», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Дом дружбы народов был открыт в Нижнекамске в 2014 году. На момент открытия в пространстве на безвозмездной основе расположились 23 общественные организации. За восемь лет здесь под эгидой организации образовались 27 различных структур: ветеранские и молодежные организации, литературно-творческие и музыкальные объединения, национально-культурные общества. Они вместе проводят праздники, дни национальных культур, фестивали и круглые столы, направленные на сохранение и укрепление межнационального мира и согласия.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В ходе экскурсии высокие гости посетили Совет ветеранов, осмотрели зал аэробики, а также побывали в национально-культурных обществах, в том числе в «Русском сообществе», Азербайджанской национально-культурной автономии, этнографическом культурно-просветительском объединении «Кряшен», Нижнекамском немецком обществе «Дружба» и многих других.

В частности, члены совета «Русского сообщества» рассказали гостям Дома дружбы народов не только о прошлом, но и о современной деятельности общества. Так, нижнекамские рукодельницы связали более 400 пар носков, которые были отправлены участникам специальной военной операции на Украине.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана зашел в каждое объединение и поблагодарил их участников за активную работу по распространению идеи уважения к языку и культуре различных народов. «В одиночку ничего не сделаешь», — заметил Мухаметшин.

Сегодня здесь работают восемь объединений по изучению и сохранению истории культуры и языков разных народов. Благодаря этому маленькие представители разных национальностей — кряшен, армян, чувашей, удмуртов, башкир, таджиков, татар и русских — имеют возможность изучать родной язык и литературу, узнавать историю национального костюма, а также исполнять этнические песни и танцы.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Доме дружбы народов также успешно реализуются другие проекты, в том числе «Урок дружбы», «Бергәләп уйныйбыз — играем вместе», «Мастеровые», «Здоровым быть модно!», «Хорошо, что есть каникулы», «Клуб выходного дня», «Кичке уеннар» и ряд других.

Национально-культурные объединения проводят творческие мероприятия, этнокультурные проекты, национальные и религиозные праздники. Среди них — Рождественские встречи, Декада родного языка, Масленица, Науруз, Пасха, Оло Кон, Сабантуй, Уяв, Ураза-байрам, Терендез и Фестиваль дружбы народов, приуроченный ко Дню народного единства.