«Символ бессмертия и героизма»: в Москве возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю

В преддверии Дня Победы в Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту Мусе Джалилю. Почтить память Героя Советского Союза прибыли полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин, руководство и жители района Зябликово, где расположен памятник, сообщается в телеграм-канале Полномочного представительства.

Равиль Ахметшин отметил, что каждый год памятник поэту собирает тех, кто хочет воздать дань памяти и благодарность всем защитникам Отечества.

«Творчество Мусы Джалиля являются символом бессмертия и героизма. И мы должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу», — заявил он.

В церемонии также приняли участие военнослужащие Преображенского полка и кадеты.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Татарстана в России