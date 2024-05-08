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«Символ бессмертия и героизма»: в Москве возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю
В преддверии Дня Победы в Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту Мусе Джалилю. Почтить память Героя Советского Союза прибыли полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин, руководство и жители района Зябликово, где расположен памятник, сообщается в телеграм-канале Полномочного представительства.
Равиль Ахметшин отметил, что каждый год памятник поэту собирает тех, кто хочет воздать дань памяти и благодарность всем защитникам Отечества.
«Творчество Мусы Джалиля являются символом бессмертия и героизма. И мы должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу», — заявил он.
В церемонии также приняли участие военнослужащие Преображенского полка и кадеты.
Фото: пресс-служба Полномочного представительства Татарстана в России
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