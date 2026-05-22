Симпозиум в Казахстане: «Сегодня Казань – один из признанных центров изучения Золотой Орды»

В Астане завершился симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», гвоздем которого стала программная речь Касым-Жомарта Токаева. К участию в нем была приглашена и делегация Татарстана, где сложилась мощная школа изучения золотоордынского периода истории Евразии. Подробнее – в нашем материале.





По приглашению генконсула РК в Казани Ерлана Искакова в столице Казахстана побывал и представитель «Татар-информа» – руководитель проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев. Ниже – резюме его заметок о международном форуме.

«Гонка исторических многотомников», татарский ислам и речь Токаева

Все глобальные исторические форумы в Казахстане, видимо, по общей советской традиции, приурочиваются к памятным датам. В этом году республика отмечает появление ставки хана Ак (Белой) Орды (к слову, Дворец Президента РК и сейчас называется Ак Орда). Идеологи стараются максимально привязать даты к событиям на территории современного Казахстана, что вполне понятно.

Местом встречи несколько сотен ученых-медиевистов со всего мира, а точнее, специалистов по Золотой Орде, стал конгресс-зал в трехэтажном Дворце Независимости – здании из стекла, напоминающем шатер. В конгресс-зале гостей встречал AI-ролик, на казахском, русском и английском языках рассказывающий об общем наследии Золотой Орды для тюркских народов. Нашлось место в нем и для астанинского легкого метро, которое было запущено три дня назад после 10-летней заморозки строительства. Здесь обыграли караваны Великого шелкового пути и современные поезда.

Выступавший первым директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО камерунец Элунду Ассомо Лазар отметил, что Казахстан представлен в его организации шестью памятниками ЮНЕСКО, 14 элементами нематериального наследия, одним творческим городом. Шелковый путь, степь как пространство динамического продвижения и многообразия в Золотой Орде – на этом сделал акцент гость из ЮНЕСКО. А Госсекретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев заявил, что страна включается в «гонку исторических многотомников». В ответ на вышедшие семитомники истории татар и казахов начинается подготовка к изданию 15-томной истории Кыргызстана.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила историко-идеологический доклад. Передав приветствие от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, она перешла к выступлению.

«В эпоху Золотой Орды сформировалась система управления, основанная на вере, толерантности и уважении к традициям. Это был не просто теоретический принцип, а реальный и эффективный инструмент управления огромным государством. Одной из главных особенностей того времени было сосуществование различных этносов и религий. Даже после принятия ислама в XIV веке в качестве государственной религии Золотая Орда продолжала придерживаться политики уважительного отношения к другим конфессиям. Это стало важным механизмом устойчивого управления многоэтничным и многоконфессиональным обществом», – подчеркнула она.

В качестве примера Аюпова привела такой факт: в 1261 году в столице Золотой Орды открылась Сарайская православная епархия. Отдельно она остановилась на примерах межконфессионального и межнационального мира из современного Татарстана – проектах фонда «Возрождение» по возрождения памятников Болгара и Свияжска. Напомнила министр и о том, что Казань стала культурной столицей исламского мира в 2026 году, и об особой модели татарского ислама с акцентом на просвещение. Эта модель, по ее словам, определялась и особым положением женщины – татарки не носили чадру или паранджу, они были носителями знания.

Президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов призвал сохранять научную объективность и не превращать общую историю в предмет разделения. Он отметил, что современные методы – антропологии, палеогенетики, цифровых технологий – позволяют глубже понимать взаимодействие между народами.

Выступление Аюпова стало, по сути, неким прологом к получасовой программной речи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ее полный вариант можно прочитать здесь, а вот основные тезисы:

мощь Золотой Орды и ее роль как империи, соединявшей Запад и Восток, – неопровержимые исторические факты;

в условиях сложной геополитической ситуации нужно находить в истории «миросозидательные конструкции», а не замыкаться на хронологии войн. Принцип «историю пишут победители» – антинаучен, упрощенное или политизированное толкование прошлого может подорвать взаимопонимание между народами;

три направления для углубленного изучения: интеллектуальное наследие Центральной Азии как «плод синтеза кочевой энергии, тюрко-монгольского наследия и исламских традиций»; система управления (Золотая Орда – «Степной Рим» с территорией более 6 млн кв. км, более чем 600-летней династией Джучидов, элементами правовой культуры Тюркского каганата, Великой Ясы и исламского права. Институт курултая – «уникальный образец степной демократии»); экономическая модель симбиоза кочевого и оседлого укладов – например, в городах Орды, а их было более ста, отсутствовали крепостные стены, что символизировало открытость. Президент Казахстана назвал Золотую Орду создателем «протоглобального рынка».

Казахстан позиционирует себя как прямой наследник Золотой Орды. Создан Институт изучения Улуса Джучи, отдельный том академической истории республики будет посвящен Орде. Токаев предложил создать Центр популяризации степной цивилизации в Туркестане, запустить издательский проект с зарубежными специалистами.

Почему Золотую Орду признали колыбелью татарской государственности

Обилие представителей Татарстана на секции «Современное значение наследия Золотой Орды и перспективы исследований» позволяло назвать ее татарской. Заодно на ней фактически было презентовано современное состояние казанской исторической школы.

Секцию открыл президент АН Башкортостана Камиль Рамазанов. Он напомнил, что основу изучения Золотой Орды в Башкирии заложил археолог Нияз Мажитов. Отдельно спикер отметил его заслуги в изучении памятника «Башкорт» и рассказал, как изучаются археологический комплекс Подымалово и мавзолей Тура-хана.

Американский монголовед Джек Уэзерфорд сообщил, что в эпоху кибернизации, когда «мир рушится каждый день» и перестает работать то, что работало еще год назад, спасением становится мышление кочевника. «Наш ключ – склад ума кочевника», – уверен он.

Директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов остановился на проблематике Золотой Орды в исследованиях Академии наук РТ. По сути, это был обзор становления ордыноведения в Татарстане. Определяющая роль Орды в развитии татарского народа фиксируется уже в работах Шигабутдина Марджани, Ризы Фахретдина, Хади Атласи, Газиза Губайдуллина. Печально знаменитое постановление ЦК 1944 года, по сути, наложило запрет на ордыноведение, а татарам предложили булгарскую теорию происхождения татарского народа.

«Новый поворот произошел в 90-е – нулевые годы», – отметил веху директор института. В это время на сцену выходят такие историки, как Дамир Исхаков, Искандер Измайлов, Миркасым Усманов, Рафаэль Хакимов, в новейшее эстафету подхватывает Ильнур Миргалеев. Были отмечены организаторские способности последнего, подготовка им к печати огромного количества исторических источников и издание международного научного журнала «Золотоордынское обозрение». Также в России появилась международная общественная организация «Ассоциация исследователей Золотой Орды».

«Сегодня Казань – один из признанных центров изучения Золотой Орды», – подытожил сказанное Салихов. Перспективными для своего института он назвал следующие направления: роль Золотой Орды в этногенезе татар; Болгар – первая столица Золотой Орды; Золотая Орда как неотъемлемая часть духовного достояния России.

Казанский историк Булат Рахимзянов, ныне работающий в Университетском колледже Дублина, продолжил тему изучения Золотой Орды в Татарстане, задался вопросом, почему именно Улус Джучи признана колыбелью татарской государственности. Отчасти он объясняет это тем, что татары живут по всей территории России и имеют множество этнографических групп.

Еще одно наблюдение Рахимзянова – поколенческий разрыв между «булгаристами» и «татаристами». На слайде появились фото Абрара Каримуллина, Мирфатыха Закиева и Саляма Алишева, которые были представителями более старшего поколения, а Дамир Исхаков, Искандер Измайлов и Рафаэль Хакимов принадлежат уже к следующему.

Данис Гараев из Института истории им. Ш. Марджани отметил в своем выступлении, что сегодня в России происходит деконструкция мифа о том, что золотоордынский период в истории страны был исключительно негативным явлением. Монолитный образ «татаро-монгольского ига» сменяется многосложными интерпретациями с акцентом на многоэтничность страны. В завершение он представил бытующий в интернете «либеральный» мем о том, что во всех бедах России – от плохих дорог до невежливого соседа по подъезду – «виновата Орда».

Историк Жаксылык Сабитов: «Татары сделали очень большое дело для истории Казахстана»

Один из организаторов симпозиума, историк и генетик Жаксылык Сабитов из Астаны подчеркнул в разговоре с «Миллиард.Татар», что идея проведения форума принадлежит Касым-Жомарту Токаеву.

«В принципе, он был первым, кто обратил внимание на то, что Улус Джучи является частью и истории Казахстана, и общей истории тюркских народов. В 2019 году у нас было инициировано празднование 750-летия Таласского курултая, по итогам которого Монгольская империя распалась на пять государств. Золотая Орда получила независимость и признание от Улуса Чагатая и Улуса Хайду, также появились империя Юань и Улус Хулагу. А в 2024 году мы отметили уже 800-летие образования Улуса Джучи на территории Казахстана, куда Джучи переехал в 1224 году. В этом году у нас тоже есть пара знаменательных дат – это 800-летие кюя «Аксак кулан», который повествует о смерти Джучи как бы от кулана. И еще мы знаем, что в 1226 году (согласно Джамалю Карши) Бату восходит на престол Ак Орды», – отметил историк.

По словам Сабитова, размер делегации ученых из Татарстана на форуме не случаен: «татары всегда больше страдали от [термина] татаро-монгольского ига» и, кроме того, именно в РТ в свое время был начат пересмотр исторической роли Улуса Джучи.

«Надо понимать, что это наше общее наследие, которое нас объединяет, его нужно ценить и изучать совместно. Поэтому сюда приглашено большое количество представителей других тюркских народов. И если говорить честно, то татары всегда больше страдали от «татаро-монгольского ига», чем казахи: если кого-то называли символическим недругом, то это были татары. И именно татары первые начали вопрос отказа от советской парадигмы. А в 90-х годах они начали процесс реабилитации Золотой Орды, показали, что она не была хищным и паразитическим государством. И в последующем в Татарстане был открыт Центр по истории Золотой Орды, начало выпускаться «Золотоордынское обозрение».

Поэтому, безусловно, татары были первопроходцами, которые начали вопрос отказа от европоцентричных и антиазиатских мотивов в истории Золотой Орды. Мы ценим и уважаем, понимаем, что татары сделали для истории Казахстана очень большое дело. То есть мы сейчас делаем общее дело. И вклад татарских ученых в изучение истории Казахстана тоже очень большой, потому что они, находясь между Востоком и Западом, дают очень много интересного касательно восприятия Золотой Орды как европейцами, так и азиатами. По итогам Международного симпозиума будет принята Астанинская декларация. А в настоящее время пишется третий том академической истории Казахстана, который практически полностью занимает история Золотой Орды», – рассказал Сабитов.