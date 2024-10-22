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Общество 22 октября 2024 21:35

Симоньян в Казани рассказала, что ее дети свободно говорят на китайском языке

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Симоньян в Казани рассказала, что ее дети свободно говорят на китайском языке
Маргарита Симоньян
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На презентации третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» в Казани главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что ее дети свободно говорят на китайском языке.

«Мы с мужем очень гордимся, что все трое наших детей свободно говорят на китайском. С детства их воспитатели и гувернантки – носители языка. Учитывая развитие КНР, учить этот язык очень дальновидно», – поделилась она.

По словам Симоньян, прошедшим летом вся ее семья посетила Китай и насладилась культурным многообразием и красотами страны.

#россия и китай #китайский язык
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