Симоньян: Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и находится в коме

Кинематографист и журналист Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и находится в коме. Об этом в своем Telegram-канале рассказала его жена, главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала она.

Описав эмоциональную тяжесть ситуации для родственников, Симоньян попросила «тех, кто любит Тиграна», «молиться за него».

По информации Telegram-канала Baza, кинематографист попал в больницу еще в конце декабря, причем «врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое». Ранее, в 2008 и 2010 годах, он перенес два инфаркта.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, он сын режиссера Эдмонда Кеосаяна, наиболее известного по фильму «Неуловимые мстители». Окончил ВГИК. Первый художественный фильм, «Катька и Шиз», снял в 1992 году. С 1993-го вместе со своим однокурсником Федором Бондарчуком активно занимался созданием видеоклипов и рекламных роликов. Как режиссер стал известен после выхода картин «Бедная Саша» (1997) и «Ландыш серебристый» (2000). С 2007 года также работал на телевидении (с 2016-го ведет развлекательное сатирическое шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ).

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян поженились в 2022 году, хотя фактически они живут вместе с 2012 года. У супругов трое детей.