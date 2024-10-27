Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Саммит БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября, доказал миру, что Россия может жить лучше без гегемонии Америки. Так считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, чьи слова приводит РИА «Новости».

Спикер также иронично обратилась к «бывшим партнерам России».

«Накося выкуси. Вот это замечательное русское слово. Это больше всего подходит к тому, чем этот саммит стал для них», - говорит она.

Симоньян подчеркнула, что хоть БРИКС и не намерено противостоять Западу, однако теперь члены объединения спокойно «проживут без него».

«Мы не против них, мы теперь без них, без беса, так сказать. И нам как-то без него лучше», — отмечает спикер.

Она также подчеркнула, что, со слов журналистов, освещающих саммит БРИКС в Казани, мир поделится на до и после этого мероприятия. Причем, никого не интересовала Украина, все спрашивали насчет США, о той несправедливости, гегемонии и диктата Штатов.

По результатам саммита стало ясно, что мир больше не слушается Соединенных Штатов, резюмировала Симоньян.