Маргарита Симоньян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Широкий отклик государств на саммит БРИКС в Казани говорит об усталости мира от диктата коллективного Запада. Об этом на презентации третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» сообщила главный редактор телеканала RT и Медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Саммит БРИКС в Казани показывает не столько дружбу между странами и провал международной изоляции, в которую пытались поместить Россию, сколько усталость от лицемерия и диктата коллективного Запада под предводительством США», - заявила она.

Вдобавок к своему тезису Симоньян добавила высказывание Председателя КНР Си Цзиньпина, который говорил: «Нам не нужны хозяева», а также подчеркнула недопустимость использования правового поля для ограничения деятельности стран.