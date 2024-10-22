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Симоньян: Саммит БРИКС показывает усталость мира от диктата коллективного Запада
Широкий отклик государств на саммит БРИКС в Казани говорит об усталости мира от диктата коллективного Запада. Об этом на презентации третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» сообщила главный редактор телеканала RT и Медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Саммит БРИКС в Казани показывает не столько дружбу между странами и провал международной изоляции, в которую пытались поместить Россию, сколько усталость от лицемерия и диктата коллективного Запада под предводительством США», - заявила она.
Вдобавок к своему тезису Симоньян добавила высказывание Председателя КНР Си Цзиньпина, который говорил: «Нам не нужны хозяева», а также подчеркнула недопустимость использования правового поля для ограничения деятельности стран.
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