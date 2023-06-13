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Симоньян привезет в Казань лучшие документальные фильмы о героях спецоперации
В семи российских городах с июля по декабрь пройдет первый международный фестиваль документального кино «RT. Док: Время героев». Увидеть картины о героях специальной военной операции (СВО) смогут, в том числе, жители Казани.
Стартует фестиваль 12 июля в Краснодаре с премьерной картины военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла «Военкоры» — о работе российских журналистов на передовой.
«Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везем наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, и первыми их увидят мои земляки», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
В каждом городе зрителям представят лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, прошедшего в Москве. Среди них — первая часть цикла «Военкоры», кинолетопись Артёма Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина и многие другие картины.
«Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным — своей жизнью — ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать. Миссия фестиваля — укреплять единство и сплочённость народа в эти непростые времена», — отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Среди запланированных к показу картин также фильм-лауреат фестиваля документального кино «РОССИЯ» «Призраки. Солдаты забытой войны» о бойцах и командирах легендарного батальона «Призрак», «Донбасс. Поэтому я здесь» Татьяны Борщ, «Морпехи. Сильные духом» режиссёра Артура Соколова и многие другие.
Точные даты и место проведения фестиваля в Казани организаторы обещают объявить позже, подробнее о программе можно узнать на сайте.
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