Симоньян: Политическая система США – иллюзия демократии

Политическая система США – иллюзия демократии, поскольку к предвыборным дебатам допускаются только представители двух партий, которые друг от друга почти ничем не отличаются. Такое мнение выразила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«Почему дебаты могут проводиться только между республиканцами и демократами? Все уже так привыкли, что кажется, как будто это нормально. Такая устоявшаяся система. Но это вообще ненормально, и к истинной демократии, к выражению своего мнения она имеет очень малое отношение», – сказала она в интервью газете «Ведомости».

В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Номинально в США в президентских выборах, помимо кандидатов от республиканцев и демократов, участвуют и представители независимых партий, но основная борьба разворачивается между двумя претендентами. Кроме того, в предвыборных дебатах также участвуют лишь республиканцы и демократы.