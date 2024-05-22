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СВО 22 мая 2024 19:17

Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать.

«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных"», — написала она в телеграм-канале.

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