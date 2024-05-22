Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать.

«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных"», — написала она в телеграм-канале.