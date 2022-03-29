В апреле Татарстан вновь посетит симфонический оркестр Башкирии

В апреле в Татарстане пройдут гастроли Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Коллектив продемонстрирует свое мастерство в нескольких городах республики — Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.

Это не первое выступление оркестра в Татарстане — предыдущие его гастроли состоялись в республике в прошлом году. За время тура в исполнении НСО РБ в городах прозвучали сочинения Мориса Равеля и Отторино Респиги, а визитной карточкой программ тогда стал Второй концерт для кларнета с оркестром испанского композитора Оскара Наварро — в Татарстане это сочинение было исполнено впервые, а солистом выступил сам генеральный директор Госоркестра Башкортостана — заслуженный артист РБ Артур Назиуллин.

По его словам, Татарстан оказал тогда оркестру теплый прием. В связи с этим было принято решение не только сделать гастроли Башкирского симфонического оркестра традицией, но и представить в республике сразу две программы.

«Сложно передать словами, насколько радушно нас принял Татарстан в первый наш приезд. К нам очень тепло отнеслась пресса, местная интеллигенция и слушатели. Коллектив достойно представлял свои музыкальные достижения на сценах, но мы не ожидали что республика обнимет нас, как обнимают родного человека. Нас это приятно удивило и, признаться, покорило наши сердца», — поделился Артур Назиуллин.

Фото предоставлено пресс-службой ГБКЗ имени Сайдашева

Концертный тур коллектива откроется двумя концертами в Казани — 7 и 8 апреля в 18.30 коллектив выступит в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева.

Программа первого концерта уникальна — она вберет в себя лучшие образцы классической и современной национальной симфонической музыки татарских и башкирских композиторов. Работа над программой объединила национальные композиторские школы двух соседних республик — в работе над ее составлением приняли участие представители союзов композиторов Татарстана и Башкортостана.

На этом музыкальном вечере прозвучат увертюра к опере «Салават Юлаев» Загира Исмагилова, увертюра «Нафиса» Назиба Жиганова, «Башкирская лирическая сюита» Хусаина Ахметова, фрагменты из балета «Шурале» Фарида Яруллина, «Литания» Леонида Любовского, сюита «Симфонические танцы» Рашида Калимуллина, «Симфонические сцены» Лейлы Исмагиловой, симфоническая поэма «Золотой трон Гефеста» Валерия Скобелкина. Интересно, что в рамках концерта найдется место и мировой премьере — впервые прозвучит Шестая симфония Рустэма Сабитова.

«Практически каждый день я слушаю и присматриваю новые для себя сочинения. Это естественный процесс для дирижера. И оказавшись в Башкирии, я с неподдельным интересом пересмотрел и переиграл огромное количество национальной академической музыки. И представив ее у себя в рамках абонемента, нам захотелось поделиться этим достоянием. С татарской музыкой я не так хорошо знаком, поэтому мы обратились в Союз композиторов Татарстана, с просьбой подсказать нам, что лучше всего было бы включить в программу. <...> У нас получился крайне разноплановый концерт — где-то сочинения приближаются к патриархальной классике, где-то — к высококлассной эстраде», — поделился главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист РБ Дмитрий Крюков.

Фото предоставлено пресс-службой ГБКЗ имени Сайдашева

8 апреля оркестр представит казанцам образцы европейской классической музыки — крупнейших композиторов XVIII и XX веков.

В этот вечер гости услышат Увертюру к опере «Свадьба Фигаро» и Концерт для кларнета с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта; а также Первую симфонию «Титан» Густава Малера.

Вторая программа будет продемонстрирована в Органном зале Набережных Челнов 9 апреля и в Нижнекамском Доме народного творчества 10 апреля.

Также в рамках гастрольного тура Артур Назиуллин проведет мастер-классы в Казанской государственной консерватории имени Жиганова.

Представители оркестра уверены, что концерты Национального симфонического оркестра РБ в Татарстане станут очередным шагом взаимодействия культур двух ближайших соседей — народов Татарстана и Башкортостана.