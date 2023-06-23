«Симбиоз практики и науки»: РКБ отметила юбилей научной конференцией

В честь 70-летия Республиканской клинической больницы Татарстана в Казань приехали врачи со всей страны для участия в российской научно-практической конференции «Безопасность в медицине: технологии и решения».

«Сегодня на площадке IT-парка собрались лучшие эксперты со всей России, Приволжского федерального уровня, Татарстана, чтобы обсудить вопросы безопасности. Для нас безопасность пациентов и сотрудников, и оказание медицинской помощи, – приоритет. Эти вопросы актуальны для всех именно поэтому мы сегодня во время юбилейных мероприятий нашей клиники находим возможность собраться вместе и обсудить эти вопросы», – подчеркнул главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

В общем зале IT-парка имени Башира Рамеева были представлены все ведущие технологий клиник республики. Выставка удивила гостей разнообразием технологий, которые разработали в клиниках.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Руководитель Росздравнадзора России Игорь Иванов в свою очередь подчеркнул, что РКБ представляет сегодня современную систему здравоохранения, а эта конференция –возможность продемонстрировать успехи в вопросе безопасности пациентов и поделиться ими с другими клиниками со всей России.

К тому же, в адрес коллектива РКБ поздравление с юбилеем направил министр здравоохранения России Михаила Мурашко, его зачитал Игорь Иванов.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«70-летие – замечательный повод отметить не только исторические достижения, но и оценить вклад каждого из вас в развитие здравоохранения, качество медицинской помощи и превосходную работу во благо пациентов. За семь десятилетий наша клиническая больница стала неотъемлемой частью системы здравоохранения республики, предоставляя качественные медицинские услуги и спасая множество жизней», – отметил глава федерального министерства.

Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин отметил, что РКБ – это его родной коллектив. Он отметил, что проработал в клинике 26 лет и всегда приходил на работу с удовольствием.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«Республиканской клиническая больница – это флагман здравоохранения республики и это ориентир для всех, это десятилетиями сформированные традиции. РКБ – это симбиоз практики и науки, в этом ее сила», – заметил Миннуллин.

Кроме того, в клинике проводят настолько много операций, что конкурентов по их числу нет в ПФО.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов передал свои поздравления с юбилеем сотрудникам клиники и ветеранам. Он поставил РКБ в ряд с клиниками Шарите и Мейо, подчеркнув, что она от них ничем не отличается. А еще поделился, что в РКБ он встретил свою будущую жену, случалось, что приводил на работу своих детей, за что он очень благодарен клинике.