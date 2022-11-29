«Симбиоз молодости и опыта»: в Казани открылся второй этап III конкурса «Инженер года»

Сегодня в казанском бизнес-центре «Корстон» стартовал второй тур III республиканского конкурса «Инженер года», на который съехались 110 участников — победителей первого заочного этапа. В церемонии открытия принял участие первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Симбиоз молодости и опыта, направленный на активное развитие отечественных технологий, создание новых видов материалов, IT-решений для производства позволит совершать прорывы в тех непростых отраслях, где вы сегодня ведете работу. Эти прорывные направления в республике требуют объединения усилий промышленных предприятий, образовательных и научных организаций, построения взаимовыгодных связей как в разработке современных разработок продукции, так и подготовке высококвалифицированных кадров», – подчеркнул Нигматуллин.

Конкурс «Инженер года» стартовал в конце июня. Он состоит из двух этапов: заявочная кампания и очный тур. В этом году было подано порядка 279 заявок от студентов и инженеров 66 предприятий Татарстана. Однако из них только 110 участников вышли на финишную прямую.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В ситуации, когда российская промышленность столкнулась с таким количеством вызовов особенно актуально проводить такие конкурсы. Сейчас инженерная специальность становится по большому счету основополагающей общества для достижения экономического суверенитета России. Помимо вооруженных сил и морского флота, у России есть и другие друзья – инженеры, наука и образование», – поделился врио ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков.

Самое большое количество заявок получено от КНИТУ, АО «Сетевая компания», Казанского государственного аграрного университета, КАМАЗа, «Татнефти», ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «Татэнерго».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Самый большой запрос в мире – на инженерные кадры. Сегодня мы наблюдаем катастрофический кадровый голод. Никакой искусственный интеллект не заменит человека в отношении творчества и креативных решений, поэтому высококвалифицированные специалисты – наше все», – отметил президент Национального фонда содействия развитию международных молодёжных организаций «ДжиСиАй» Руслан Макаров.

Отбор победителей будет проходить в течение двух дней в формате выездного семинара. За это время для участников проведут разнообразные мастер-классы и тренинги по актуальным для них компетенциям, также они защитят свои работы перед экспертной комиссией.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

После церемонии открытия состоялась пленарная сессия «Инженерия сегодня и завтра: вызовы и актуальные задачи, основные тренды», в ходе которой прошли тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов и специалистов Татарстана в области инженерных наук. Главная тема семинара – современное и будущее инженерии России.

«Россия способна производить продукты, которые удовлетворяют интеллектуальные и физические потребности. Сегодня мы должны создавать высокие технологические решения и продукты для экспорта из Российской Федерации и для того, чтобы мы стали частью общемирового пространства, где мы будем доминировать. Сегодня это естественная необходимость, потребность», – подчеркнул Руслан Макаров.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Торжественное чествование победителей запланировано на второй день конкурса – 30 ноября. Награждение участников и церемония закрытия конкурса пройдет с участием руководства республики.

«В этом году у нас будет 36 победителей – для них предусмотрено награждение, а специальным призом для них станет стажировка в инновационный центр „Сколково“. Ребята получат знания о подготовке проекта, внедрении индивидуальных инженерных решений в производство, изучат необходимые для этого инструменты», – рассказал председатель Совета региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» Айдар Сагетдинов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Конкурс, проводимый при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, призван привлечь внимание к проблемам эффективного кадрового потенциала инженерных профессий в Татарстане, повысить привлекательность труда инженеров, способствовать формированию интереса к инженерному труду в молодежной сфере.