17 февраля 2026 18:27

Сильянов о высказывании Слуцкого: «У него такое мнение, другому тренеру я нравлюсь»

Фото: fclm.ru

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов отреагировал на нелестное высказывание в свой адрес экс-тренера сборной России и «Рубина», а в настоящем – наставника китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Ранее Слуцкий оценил футбольные качества Сильянова, назвав игроком среднего уровня.

– Ты понял, к чему отсылка в этом вопросе? Каково было слышать от Слуцкого такие слова?

– Конечно, понял. Всё совершенно спокойно. Сколько людей, столько и мнений. Одному человеку нравится моя игра, другому — нет. Роналду и Месси половина мира любит, половина нет. Но если величайшие игроки кому‑то не нравятся, то я тем более могу не нравиться. Это нормально. У него такое мнение, другому тренеру я нравлюсь, – ответил Сильянов «Матч ТВ».

Александр Сильянов пополнил ряды московского «Локомотива» на правах аренды из «Ростова». Всезоне-2025/26 в РПЛ он провел 17 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Рыночная стоимость защитника на момент перехода оценивается порталом Трансфермаркет в 5,50 млн евро.

