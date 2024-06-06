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СВО 6 июня 2024 13:28

Силы ВС РФ поразили аэродром БПЛА и пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

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Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники российских группировок войск нанесли удары по ряду объектов противника.

Согласно данным военного ведомства, поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска БПЛА аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаки с воздуха. За сутки сбиты 48 украинских беспилотников, противокорабельная ракета «Нептун», а также 7 реактивных снарядов американской системы HIMARS и украинской «Ольха».

#спецоперация на Украине
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