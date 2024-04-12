Силы ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Ростовской и Белгородской областями

Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области», – указано в телеграм-канале ведомства.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что в селе Кукуевка Валуйского городского округа КамАЗ подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в поле. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство загорелось.