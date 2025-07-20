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СВО 20 июля 2025 09:44

Силы ПВО за ночь уничтожили 93 беспилотника над Россией

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Средства ПВО за ночь сбили 93 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, над территорией московского региона было перехвачено 19 дронов, из них 16 летели на Москву.

Больше всего БПЛА – 38 – сбили над Брянской областью, 11 дронов нейтрализовали в Калужской области, восемь — в Тульской. По пять беспилотников было перехвачено над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря. Два дрона сбили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.

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