Силы ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских дрона над российскими регионами. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа по московскому времени, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 19 дронов. Над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников, над Ростовской областью — восемь, над Воронежской областью — семь. Над Белгородской и Орловской областями перехвачено по три БПЛА, над Курской областью — два и над Республикой Крым — один беспилотник.