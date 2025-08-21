news_header_top
СВО 21 августа 2025 08:50

Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, семь — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Республики Крым, по три дрона перехвачены над территорией Брянской и Калужской областей, также по два — над воздушным пространством Орловской области и Черного моря. По одному беспилотнику уничтожили над территорией Курской и Тульской областей.

#атака БПЛА
