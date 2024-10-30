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СВО 30 октября 2024 10:56

Силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника над шестью регионами России

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Российские средства ПВО за ночь уничтожили более двух десятков украинских беспилотников над регионами России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны.

Отмечается, что семь БПЛА сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями, а один дрон — над территорией Белгородской области.

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