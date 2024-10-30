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Силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника над шестью регионами России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили более двух десятков украинских беспилотников над регионами России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны.
Отмечается, что семь БПЛА сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями, а один дрон — над территорией Белгородской области.
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