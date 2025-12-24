news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 24 декабря 2025 08:23

Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона

Читайте нас в
Телеграм

Ночью силами противовоздушной обороны было сбито 172 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Основная часть дронов, 110 единиц, была уничтожена в небе над Брянской областью. Еще 20 беспилотников сбито над территорией Белгородской области, 14 — над Калужской, а 12 — над Тульской. В Орловской области силы ПВО уничтожили 6 аппаратов.

Четыре БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, причем два из них направлялись непосредственно на столицу. Кроме того, в воздушном пространстве над Липецкой областью сбито три беспилотника, и по одному — над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025