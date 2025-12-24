Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона

Ночью силами противовоздушной обороны было сбито 172 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Основная часть дронов, 110 единиц, была уничтожена в небе над Брянской областью. Еще 20 беспилотников сбито над территорией Белгородской области, 14 — над Калужской, а 12 — над Тульской. В Орловской области силы ПВО уничтожили 6 аппаратов.

Четыре БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, причем два из них направлялись непосредственно на столицу. Кроме того, в воздушном пространстве над Липецкой областью сбито три беспилотника, и по одному — над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей.