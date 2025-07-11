Силы ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России, из них 11 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов сбили в Курской области — 53 аппарата. В Брянской области перехватили 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13.

Также по 11 дронов уничтожили в Орловской области и Московском регионе. В Крыму сбили 7 беспилотников, по 4 — в Липецкой области и над Черным морем, а по 2 — в Ростовской и Калужской областях.

В результате падения украинского БПЛА на территории сельскохозяйственного предприятия в Липецкой области погиб один человек. Еще один человек стал жертвой атаки дрона на Тульскую область.