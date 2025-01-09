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Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, пять беспилотников уничтожены над Белгородской областью, один – над территорией Брянской области и девять – над Краснодарским краем.
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