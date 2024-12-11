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СВО 11 декабря 2024 08:04

Силы ПВО за ночь уничтожили 14 беспилотников над Брянской областью

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Силы противовоздушной обороны Российской Федерации за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников. .

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны России.

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