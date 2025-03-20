Силы ПВО за ночь уничтожили 132 беспилотника над регионами России

Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, 54 БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области, 40 БПЛА – над территорией Воронежской области, 22 БПЛА – над территорией Белгородской области, девять БПЛА – над территорией Ростовской области, по три БПЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, и один БПЛА сбили над территорией Липецкой области.