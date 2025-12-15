Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, 38 БПЛА сбили в Астраханской области, по 25 – в Брянской области и над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, по восемь – в Белгородской, Ростовской, Калужской областях.

Шесть дронов сбили в Тульской области, четыре – в Республике Калмыкия, по три – в Курской и Орловской областях, по одному – в Рязанской области и над акваторией Каспийского моря.