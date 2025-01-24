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СВО 24 января 2025 08:12

Силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России

Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, 37 БПЛА уничтожили над над территорией Брянской области, 20 – над территорией Рязанской области, 17 -– над территорией Курской области, 17 – над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой.

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