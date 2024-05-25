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СВО 25 мая 2024 09:15

Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях

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Вооруженные силы России заявили об успешном перехвате и уничтожении трех украинских дронов в приграничных регионах, сообщает Минобороны РФ.

В течение минувшей ночи были пресечены попытки киевских властей совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории России.

Два украинских дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, еще один БПЛА перехватили в воздушном пространстве Курской области.

#спецоперация на Украине
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