Силы ПВО за ночь сбили 94 украинских дрона над регионами России

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 34 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Брянской области, по девять БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей, восемь БПЛА — над территорией Новгородской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области, по три БПЛА — над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия и по одному БПЛА — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.