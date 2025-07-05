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СВО 5 июля 2025 09:07

Силы ПВО за ночь сбили 94 украинских дрона над регионами России

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Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 34 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Брянской области, по девять БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей, восемь БПЛА — над территорией Новгородской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области, по три БПЛА — над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия и по одному БПЛА — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

#атака БПЛА #минобороны рф #пво
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