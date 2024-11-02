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Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских дрона над регионами России
Силы ПВО за ночью сбили 24 украинских дрона над российскими регионами.
Как сообщили в Минобороны РФ, восемь беспилотников были уничтожены над Курской областью, еще восемь - над Брянской, три были сбиты над территорией Орловской области и два - над Белгородской.
По одному БПЛА уничтожили в Крыму, Ростовской и Нижегородской областях, сообщили в ведомстве.
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