Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских дрона над регионами России

Силы ПВО за ночью сбили 24 украинских дрона над российскими регионами.

Как сообщили в Минобороны РФ, восемь беспилотников были уничтожены над Курской областью, еще восемь - над Брянской, три были сбиты над территорией Орловской области и два - над Белгородской.

По одному БПЛА уничтожили в Крыму, Ростовской и Нижегородской областях, сообщили в ведомстве.