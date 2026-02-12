Силы ПВО за ночь сбили 106 беспилотников самолетного типа над регионами РФ

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 106 БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, 24 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 21 – над Брянской, 19 – над Воронежской, 13 – над Тамбовской, девять – над Нижегородской. Пять беспилотников уничтожены над Крымом, четыре – над акваторией Азовского моря, три – над Ростовской областью, два – над Липецкой. По одному дрону сбили над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

В Тамбовской области в результате налета БПЛА произошло возгорание здания колледжа. Пострадали два человека, также повреждены несколько других зданий. В Воронежской области обломки сбитого беспилотника повредили крышу сарая и автомобиль.

В Ростовской области атака была отражена в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах, пострадавших нет.

На фоне атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги, Саратова, Волгограда и Ярославля. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропорту Ярославля и Котласа.

Ночью в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в 03:32 в приложении МЧС России. О введении ограничений для аэропортов республики не сообщается.