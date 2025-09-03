Силы ПВО за ночь сбили 105 беспилотников над регионами России

В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сегодня рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, 25 дронов сбили над территорией Ростовской области, 24 – над Брянской областью, 20 – над Краснодарским краем, 10 – над Калужской областью, восемь – над Крымом, один – над Смоленской областью. Кроме того, 15 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, два – над Азовским морем.

В Ростовской области была временно нарушена работа контактной сети на железнодорожной станции Кутейниково. Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу здания станции, никто из людей не пострадал, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь