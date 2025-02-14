Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников

В ночь на 14 февраля российскими средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 41 беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области, 5 — над Воронежской и 4 — над Ростовской областью.

В результате сброса взрывного устройства с БПЛА по частному дому в селе Кукуевка Белгородской области погиб мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что под атаками беспилотников находится Валуйский округ, всего семь домов в селе Кукуевка получили повреждения: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.