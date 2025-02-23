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СВО 23 февраля 2025 09:40

Силы ПВО за ночь и утро сбили 30 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что пять БПЛА было сбито над территорией Орловской области, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — над территорией Липецкой области. Также по два дрона было уничтожено над Тульской и Воронежской областями.

Кроме того, сегодня утром, с 6:00 до 8:15 мск, силы ПВО уничтожили еще десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть – над территорией Орловской области, три дрона – над территорией Тульской области и один – над территорией Курской области.

#атака БПЛА #СВО #спецоперация
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