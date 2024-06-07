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СВО 7 июня 2024 11:36

Силы ПВО уничтожили три украинских ракеты на подлете к Ростовской области

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Сегодня около 11 часов утра системы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали запуск ракет с территории Украины в направлении Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Благодаря слаженным действиям военнослужащих, все три ракеты были успешно перехвачены и уничтожены до достижения ими цели.

В настоящий момент специалисты проводят оценку ситуации на земле, чтобы определить, есть ли какие-либо повреждения инфраструктуры или пострадавшие среди мирного населения.

#спецоперация на Украине
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