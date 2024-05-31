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Силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами РФ пять ракет и 32 БПЛА
За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет «Нептун» и три десятка дронов, сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА. Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БпЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей», – указано в сообщении.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в Темрюкском районе от воздушного налета пострадала инфраструктура нефтебазы. Там загорелись три цистерны, два сотрудника предприятия получили ранения. Пожар оперативно потушили.
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