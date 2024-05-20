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СВО 20 мая 2024 09:27

Силы ПВО уничтожили и перехватили семь БПЛА в Белгородской и Курской областях

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В течение прошедшей ночи над двумя регионами России были сбиты семь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указали в ведомстве.

Пять украинских беспилотников были перехвачены над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что в результате падения дрона с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. В двух многоквартирных домах выбиты окна в четырех квартирах, также посечены фасады зданий. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также поблагодарил работу ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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