Силы ПВО уничтожили и перехватили семь БПЛА в Белгородской и Курской областях

В течение прошедшей ночи над двумя регионами России были сбиты семь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указали в ведомстве.