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Происшествия 13 августа 2023 11:51

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

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Сегодня ВС России пресекли попытку атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщают в Минобороны России.

Отмечается, что российские системы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

«В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оборонном ведомстве.

#пво #всу
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