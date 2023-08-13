Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Сегодня ВС России пресекли попытку атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщают в Минобороны России.

Отмечается, что российские системы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

«В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оборонном ведомстве.