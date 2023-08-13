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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
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Сегодня ВС России пресекли попытку атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщают в Минобороны России.
Отмечается, что российские системы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью.
«В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оборонном ведомстве.
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