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СВО 11 мая 2024 09:56

Силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ над регионами России

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За ночь в регионах России уничтожили 21 реактивный снаряд и 16 дронов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в результате атаки пострадали восемь мирных жителей, в нескольких селах повреждения получили жилые дома.

В Курской области, как заявлял губернатор Роман Старовойт, были нейтрализованы три беспилотника. В регионе примерно с 23:00 до 4:10 была объявлена опасность атаки дронов.

Власти Волгоградской области не сообщали о ликвидации беспилотников.

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