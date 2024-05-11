Силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ над регионами России

За ночь в регионах России уничтожили 21 реактивный снаряд и 16 дронов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в результате атаки пострадали восемь мирных жителей, в нескольких селах повреждения получили жилые дома.

В Курской области, как заявлял губернатор Роман Старовойт, были нейтрализованы три беспилотника. В регионе примерно с 23:00 до 4:10 была объявлена опасность атаки дронов.

Власти Волгоградской области не сообщали о ликвидации беспилотников.