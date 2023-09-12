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Силы ПВО сбили очередной беспилотник в Белгородской области
Сегодня дежурные средства ПВО уничтожили очередной БПЛА над территорией Белгородской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства страны.
«Около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа», – указано в сообщении.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. В результате повреждены два частных дома, никто из местных жителей не пострадал.
На месте работают сотрудники оперативных служб.
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