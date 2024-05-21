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Силы ПВО сбили над Белгородской областью еще три украинских дрона
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Еще три беспилотника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа, принадлежавшие ВСУ, были ликвидированы в небе над Белгородской областью.
Ранее мы сообщали, что россиские системы ПВО ночью сбили реактивный снаряд и два БПЛА ВСУ.
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