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СВО 21 мая 2024 13:00

Силы ПВО сбили над Белгородской областью еще три украинских дрона

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Еще три беспилотника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа, принадлежавшие ВСУ, были ликвидированы в небе над Белгородской областью.

Ранее мы сообщали, что россиские системы ПВО ночью сбили реактивный снаряд и два БПЛА ВСУ.

#спецоперация на Украине
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