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СВО 6 апреля 2024 08:59

Силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire

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Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Попытка Киева совершать теракт с использованием систем залпового огня RM-70 Vampire была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны этим утром.

ГубернаторГладков уточнил, что в Белгороде после атаки ВСУ повреждения получили 12 многоквартирных домов, также были выбиты окна в детской поликлинике.

#Белгородская область
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