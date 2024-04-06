Силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire

Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Попытка Киева совершать теракт с использованием систем залпового огня RM-70 Vampire была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны этим утром.

ГубернаторГладков уточнил, что в Белгороде после атаки ВСУ повреждения получили 12 многоквартирных домов, также были выбиты окна в детской поликлинике.