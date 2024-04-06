news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire
Скопировать ссылку
Российские военные сбили десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Попытка Киева совершать теракт с использованием систем залпового огня RM-70 Vampire была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны этим утром.
ГубернаторГладков уточнил, что в Белгороде после атаки ВСУ повреждения получили 12 многоквартирных домов, также были выбиты окна в детской поликлинике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2